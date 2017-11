Minor: Frygteligt på den fede måde

FODBOLD: Rasmus Minor har haft det hårdt de seneste to uger. Efter det røde kort han pådrog sig mod AC Horsens i 2-2 kampen i Superligaen, så har han været henvist til tribunen i kampene mod FC Nordsjælland og SønderjyskE.

- Jeg glæder mig bare til at spille fodbold igen, for det er jo det, man træner for. Og det er frygteligt at sidde ude, men når det er gået så godt, så har det været frygteligt på den fede måde. Jeg kender ikkke indgående til Hobros pokalhistorie, men jeg synes det kunne være rigtig sjovt, hvis der lå et par pokalkampe og ventede på den anden side af vinterpausen, siger han.

Han er tilbage på banen, når Hobro onsdag aften tager imod FC Nordsjælland i ottendedelsfinalerne i DBU Pokalen.

Når Hobro i aften tager imod FC Nordsjælland i DBU Pokalen, så er især forsvarsspilleren Rasmus Minor glad for, at der igen står en fodboldkamp på menuen.

Ja, jeg følte jo nærmest, at det var en straf, der strakte sig over tre kampe, fordi jeg kun spillede fem minutter i Horsens, så det har virkelig været hårdt at sidde udenfor. Jeg har siddet sammen med Mads Justesen og set kampene, og jeg har virkelig været mere nervøs, end jeg plejer at være, når jeg spiller. Det er ikke sjovt bare at se på. Men samtidig har jeg også virkelig været stolt af holdet og må bare udtrykke stor respekt for både Mathias Haarup og Yaw Amankwah, der har spillet kampene, siger han.