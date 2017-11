Minor: Snakker ikke om slutspil

FODBOLD: Med fredagens 1-0-sejr ude over FC Helsingør konsoliderede Hobro IK pladsen i den topseks, der efter 26 grundspilskampe giver adgang til Alka Superligaens medaljeslutspil.

Men tanken om en overraskende plads i slutspillet fylder ikke meget hos oprykkerne, lyder det fra forsvarsspilleren Rasmus Minor Petersen.

- Det er ikke noget, vi snakker om. For os er det vigtige, at vi slutter efteråret ordentligt af. Vores efterår har været godt, og derfor forsøger vi bare at holde snuden i sporet, så det ikke fader ud her til sidst. Det er det, der fylder noget hos os, siger Rasmus Minor Petersen.

Forsvarsspilleren glædede sig over, at det fredag lykkedes Hobro at hente tre point i Helsingør i en kamp, der ellers længe lignede en pointdeling.

- Det er utroligt vigtigt, at vi også kan vinde grimme fodboldkampe. Det viser stor styrke og er en stor cadeau til de spillere, der kom ind fra bænken. De viste, at vi er et hold med stor bredde, og det er vigtigt for os, siger Rasmus Minor Petersen.