Minor savner hårdhed i Hobro-forsvaret

RANDERS: Det var tydeligt at se skuffelsen i øjnene på Hobro-forsvaren Rasmus Minor Petersen, da han skulle give inteviews til pressen efter kampen mod Randers.

Hobro havde igen problemer med at lukke af defensivt og lukkede tre mål ind mod et Randers-hold, de helst skulle kunne spille lige op med.

Det er naturligvis ikke sjovt, når man er centerforsvarer.

- Der er noget kynisme og noget hårdhed, som vi bliver nødt til at få lagt på vores forsvarsspil. Det gør selvfølgelig rigtig ondt, når man er forsvarsspiller, og det er ikke noget, jeg har lyst til at have på mig, siger Rasmus Minor Petersen.

Den 29-årige forsvarsspiller mener dog, at Hobro-holdet i første halvleg godt kunne følge trit med Randers. Ikke desto mindre tog randrusianerne til sidst i første halvleg føringen på to hurtige mål af henholdsvis André Rømer og Emil Riis.

- Det er pisseærgerligt, for jeg føler egentlig, at vi spillede lige op med dem. De scorer på en dødbold, hvor vi ikke er helt skarpe, og så et mål kort efter, hvor vi også er uopmærksomme. Så det var virkelig hårdt at gå til halvleg og være bagud med 2-0, selvom man føler, at man er ovenpå, siger Rasmus Minor Petersen.