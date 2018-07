Minor: Vi har noget at bevise

FODBOLD: Hobros nederlag til Brøndby søndag nager især Rasmus Minor, der var en del af Hobro-forsvaret i superligaopgøret. Trods to indkasserede mål godkender han nemlig indsatsen i bagerste kæde.

- Hvis man pakker deres to mål væk, så er jeg rigtig tilfreds. Vi har ikke været der de to foregående kampe, og vi har lidt at bevise, siger Rasmus Minor.

Hobro-viceanføreren ser fremskridt fra klubbens nederlag til henholdsvis Vejle og FC København. Dermed var Brøndby-kampen et skridt frem.

- Nu er vi i gang med en proces, og der bliver arbejdet hårdt over hele linjen. Sådan skal vi arbejde hver gang, siger Minor.

Den næste modstander er AC Horsens, der agerer værter for Hobro den 5. august.