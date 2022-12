Minus 14 grader: Polarluft har ramt Nordjylland

De fleste i Danmark vågner torsdag morgen op til i hvert fald et tyndt lag sne torsdag morgen.

Især i det syd-, vest- og nordjyske er der koldt, og det er også her, de største mængder sne kan ses.

Det fortæller Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det her snevejr fra Jylland har bredt sig ind over Fyn og Sjælland. Det sner stadig torsdag morgen over den østlige del af Sjælland, siger hun.

Minus 14 i Aalborg

Kulden stammer fra kold polarluft, der blæser ind over Skandinavien og dermed Danmark. Nogle steder er der særdeles koldt. Eksempelvis er der ved Aalborg ifølge meteorologen målt temperaturer på minus 14 grader torsdag morgen.

Trine Pedersen vurderer, at der nogle steder i det vestlige Danmark er faldet mindst 30 centimeter sne.

Selv om det kolde vejr og den faldende sne kan give forhåbninger om en hvid jul, er der et vejrskifte på vejr, som kan spænde ben for det juleønske.

- Til weekenden begynder det at presse en lille smule på med, at der kommer lidt lunere luft, men det er først på mandag, at vi får et massivt varmefrembrud.

- Vi får døgntemperaturer på et sted mellem fem og ti graders varme, siger Trine Pedersen.

Hvis julen alligevel ender med at blive hvid, skal vejret skifte endnu en gang.

Den sne, der ligger over landet i denne uge, kommer ifølge den vagthavende meteorolog til at forsvinde.