Mishandlede kæreste i to timer i lejet sommerhus

JAMMERBUGT: En nu 52-årig mand fra Jammerbugt Kommune blev torsdag dømt for anden gang for at have mishandlet og frihedsberøvet sin ekskæreste i et sommerhus i 2015.

Manden blev dømt for mishandlingen første gang i august 2015, men dommen blev senere ophævet af landsretten, da det viste sig, at den 52-åriges forsvarsadvokat var inhabil.

Advokaten havde nemlig siddet og drukket rødvin med den dømte og voldsofferet blot få dage efter, at den nu 30-årige kvinde var blevet mishandlet i flere timer.

Sagen skulle derfor køre helt forfra i Retten i Aalborg, og torsdag kom den frem til samme resultat som ved første dom: 10 måneders fængsel, hvor af de fire dog blev gjort betinget.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Mishandlet i to timer

Den 52-årige er dømt for at have mishandlet sin kæreste i omkring to timer i et lejet sommerhus ved Brovst. Kvinden blev blandt andet truet med en kniv, der blev holdt så hårdt til hendes hals, at hun fik snitsår.

Derudover blev hun bundet, slået med en kølle adskillige gange og fik en strømpe stukket ned i halsen.

Mishandlingen skete 6. april 2015, hvor den 52-årige mand og den 30-årige kvinde havde lejet et sommerhus for at holde fest. Hen på natten forlod den sidste gæst sommerhuset, og kæresteparret faldt i søvn.

I retten forklarede kvinden, at der var en ond stemning, og da de vågnede igen, var den 52-årige ond. Og så begyndte mishandlingen.

Den 52-årige derimod nægter dog alt. Han forklarede i retten, at det måtte have været en anden, der havde mishandlet kæresten, mens han lå og sov, fortæller Thomas Klingenberg.

Drak rødvin med advokat

Efter mishandlingen blev den 30-årige kvinde tvunget til at tørre sig eget blod op, og det lejede sommerhus blev efterladt fuldstændig rengjort.

Nogle dage senere tog parret til Skanderborg, hvor de boede et par dage hos en ven til den 52-årige.

Men de var også et smut i Aarhus for at besøge den 52-åriges advokat, som senere blev beskikket til at forsvare ham i mishandlingssagen. Her drak den 52-årige, det 30-årige voldsoffer og advokaten rødvin sammen, uden at tale om den mishandling, der var foregået få dage tidligere, fortæller Thomas Klingenberg.

Men det kom frem under retssagen i Retten i Aalborg, hvor forsvarsadvokaten fortalte om mødet og samtidig fortalte, at han ikke havde lagt mærke til, at den 30-årige havde skader.

Dermed gjorde han sig selv til vidne i sagen, og derfor blev han senere erklæret inhabil af landsretten.

Blod lyste op

Men kvinden havde skader, der kunne ses. I hvert fald var det en tilfældighed, at sagen blev anmeldt til politiet. Den 30-årige kvinde skulle nemlig vidne i en anden sag nogle uger efter mishandlingen, og her lagde en betjent mærke til hendes skader og spurgte ind til dem.

Det fik hende til at tale, og hun fortalte detaljeret om, hvad der var sket - blandt andet hvor hendes blod havde været i sommerhuset.

Da sommerhuset var blevet rengjort, brugte politiet luminol, der er et stof der får blod til at lyse op, når det bliver udsat for et specielt lys. Og sommerhuset lyste op på nøjagtig de steder, som kvinden havde fortalt om, forklarer Thomas Klingenberg.

Derfor blev den 52-årige anholdt 23. april 2015.

Retten i Aalborg fandt den 52-årige forklaring utroværdig og lagde i sin dom vægt på kvindens forklaring samt på de tekniske beviser og en vidneforklaring, fortæller Thomas Klingeberg.

Den 52-årige valgte at modtage dommen.