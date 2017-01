Aggerbo med øje for kysten

Politiassistent Niels Bach fra Skive Politi oplyser, at der vil blive rejst sigtelse om brud på dyreværnsloven mod det par, der boede i huset - en 28-årig mand og en 27-årig kvinde.

De er nu afhentet af repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse.

Det var to snoge og nogle edderkopper.

Det viste det sig, at nogle eksotiske dyr allerede var døde, da de opholdt sig i et terrarium uden vand og mad.

Ø. HVIDBJERG: Naboer til en fraflyttet ejendom på Glomstrupvej i Ø. Hvidbjerg ved Redsted ringede til politiet, da de havde mistanke om, at der var dyr tilbage i ejendommen.

