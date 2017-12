Miss America-chefer trækker sig efter vulgære mails

De to øverste chefer samt bestyrelsesformanden for selskabet bag Miss America, en af USA mest kendte skønhedskonkurrencer, har trukket sig fra deres poster.

Det sker, efter at nedladende og krænkende mails om tidligere deltageres udseende og sexliv er blevet offentliggjort af Huffington Post.

Josh Randle, der i maj blev udnævnt til næstkommanderende for Miss America Organization (MAO), meddelte lørdag, at han trækker sig.

Han siger til nyhedsbureauet AP, at hans svar på en mail om en tidligere vinders fysiske fremtoning kom måneder før, han i 2015 blev ansat i organisationen.

Men alligevel var det forkert, fastslår han.

- Det afspejler ikke mine værdier og de værdier, jeg arbejdede på at fremme i Miss America Organization, siger Randle.

Han tilføjer, at selv om han ikke er skyld i den "rædsomme sag", så ønsker han ikke at fortsætte i sit job. Derfor har han anmodet bestyrelsen om at blive fritstillet.

Størstedelen af de mails, som Huffington Post har bragt, er sendt af den administrerende direktør for MAO, Sam Haskell, som med omgående virkning har trukket sig fra sin stilling, efter at bestyrelsen først havde suspenderet ham.

I flere af de lækkede mails udtrykker Haskell sig i vulgære vendinger om tidligere deltagere.

Også Lynn Weidner, en tidligere Miss New Jersey, og formand for bestyrelsen i MAO, forlader sin post.

Snesevis af tidligere deltagere i Miss America havde dagen efter afsløringen af den belastende mailkorrespondance sat deres navn på en underskriftsindsamling, hvor de opfordrede MAO's ledelse til at træde tilbage.

Skandalen har allerede kostet selskabet dets normale tv-produktionspartner, skriver AP.

/ritzau/