Missil er skudt ned over Riyadh

Saudi-Arabiens luftforsvar har lørdag aften skudt et missil ned over den nordøstlige del af Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad, rapporterer statslige medier i landet.

Det ser ud til, at missilet blev affyret fra Yemen.

- Der var tale om et missil med begrænset størrelse. Der er ikke meldt om sårede eller skader, siger den statslige tv-kanal al-Ekhbariya.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at der kort før meldingen om missilet begyndte at komme oplysninger på de sociale medier om, at der havde været en eksplosion ved Riyadhs internationale lufthavn.

Den ligger netop i den nordøstlige del af byen.

Den engelsksprogede, saudiarabiske avis Arab News skriver, at vidner fortæller om flere høje brag. Der skal være offentliggjort en amatørvideo, som viser fire missiler blive sendt afsted for at ramme det angribende missil, og derefter lyder der fem brag.

Tv-stationen al-Jazeera skriver på sin netavis, at houthi-oprørerne i Yemen siger, at de har affyret et missil mod Riyadh 500 kilometer væk.

Oprørerne betegner missilet som et Burkan 2-H-missil, som har en rækkevidde på over 800 kilometer.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien leder en koalition, der bekæmper de shiamuslimske houthier.

Koalitionen har gennemført tusindvis af angreb i kampen mod houthierne, der kontrollerer store dele af Yemen, først og fremmest i den nordlige del, skriver Reuters.

Tidligere lørdag erklærede koalitionen, at et angreb på et marked i Yemens nordlige Saadah-provins i onsdags var et angreb på et militært mål.

Luftangrebet dræbte 26 mennesker på markedet og på et hotel nær ved.

Det tyske nyhedsbureau dpa har talt med en repræsentant for houthiernes ledelse. Han hedder Ali al-Kahum og er medlem af oprørernes politbureau og henviser netop til angrebet på markedet, når han forklarer, hvorfor der blev sendt et missil mod Riyadh.

- Vi har ret til at slå tilbage og affyre raketter mod alle, der dræber vore sønner og vor befolkning med deres fly.

