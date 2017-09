Mission: En dag helt uden trafikdrab

EUROPA: Hver dag bliver i gennemsnit 70 personer dræbt på vejene i Europa.

Det vil politistyrker i Europa forsøge at ændre på. Med et fælles-europæisk projekt forsøger de at gøre 21. september til dén dag, hvor ingen personer bliver dræbt i trafikken på de europæiske veje.

Projektet kaldes EDWARD - det står for "European Say Without A Road Death" (europæisk dag uden trafikdræbte).

Sidste år deltog 31 europæiske lande i Projekt EDWARD 21. september. Missionen lykkedes ikke helt, for 21. september 2016 blev 43 personer trafikdræbt i de 31 lande.

Men det var alligevel over en tredjedel færre i forhold til samme dato året før, i 2015.

Danmark deltog i Projekt EDWARD sidste år, og faktisk var der ingen trafikdræbte på de danske veje 21. september 2016, oplyser Rigspolitiet.

Men hvordan kan antallet af trafikdræbte nedbringes?

Det har Rigspolitiet disse råd til:

- Værk opmærksom og vis hensyn i trafikken.

- Overhold hastighedsgrænserne.

- Vær ædru i trafikken.

- Tjek at lygter og bremser virker.

Læs mere om Projekt EDWARD her