VENDSYSSEL: Lokalpoliti i Frederikshavn og Hjørring vil gerne høre fra folk, som onsdag kan have set nogle mistænkelige mænd løbe rundt i villakvarterer i Bindslev og Sæby. Det er muligvis tale om tyve, som blev forstyrret i deres "arbejde". Omkring klokken 16.50 kom en beboer hjem til sit hus på Parkvej i Bindslev og opdagede, at på bagsiden at huset stod to mænd klædt i sort tøj. Beboeren råbte mændene an og så løb de fra stedet.

- Måske er de løbet hen til en bil, måske har andre naboer set dem og så hører vi gerne, siger politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Hjørring.

Beboeren beskriver de to mænd som værende 170-175 cm høje og iført sort tøj.

I Sæby overraskede en kvindelig beboer på Bundtmagervej også en person i sin have. Hun kom hjem klokken 18.20 og blev hun mødt af en mand på 30-40 år og omkring 180 cm høj. Han tog flugten ved synet af husejeren.

- Måske har andre set manden komme løbende på det tidspunkt og så vil vi gerne høre om det, siger politiassistent Michael Lundsgaard fra Lokalpoliti i Frederikshavn.