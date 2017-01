AALBORG: Tre personer er blevet anholdt, efter at der onsdag eftermiddag blev fundet en død person i Aalborg.

Det bekræfter efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi over for NORDJYSKE Medier.

- Klokken 15.12 fik vi en anmeldelse via 112 om, at der var fundet en livløs person på adressen Vesterbro 64 i Aalborg. En læge på stedet har siden konstateret, at personen er afgået ved døden, fortæller Frank Olsen.

Nordjyllands Politi betegner dødsfaldet som "mistænkeligt".

- Tre personer var på stedet, og dem valgte vi at anholde på grund af de omstændigheder, de blev truffet under, fortæller Frank Olsen.

Onsdag eftermiddag kunne han ikke sige mere om dødsårsagen, eller hvad der mere præcist får politiet til at betegne dødsfaldet som mistænkeligt:

- Vi ved, at det er en mand, men vi ved ikke nærmere om, hvem han er, eller hvad han er død af.

Onsdag eftermiddag er retslægen og politiets teknikere ved at undersøge stedet. Frank Olsen betegner det som et tidligere værtshus.

- Vi arbejder på højtryk for at få omstændighederne klarlagt, lyder det fra efterforskningslederen.

Stedet er afspærret, og der er set hundepatruljer, som har søgt efter spor i området.

Tirsdag omkom to personer i en mordbrand i Aalborg. Frank Olsen kan ikke sige, om der er en sammenhæng mellem de to sager.

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Men det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på og interesserer os for, siger Frank Olsen.