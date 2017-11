Mistænkt bag bilangreb kom til USA ved visumlodtrækning

Den 29-årige usbeker, der er mistænkt for at stå bag tirsdagens bilangreb i New York, kom til USA i 2010 efter at have vundet sin opholdstilladelse i USA's årlige lodtrækning om de såkaldte green cards.

Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter.

Tirsdag eftermiddag lokal tid kørte en varevogn tilsyneladende med fuldt overlæg ind over en cykelsti i det sydlige Manhattan nær World Trade Center.

Bilen ramte flere cyklister. Otte mennesker blev dræbt, og 11 blev såret.

Den mistænkte mand blev skudt i maven af politiet. Han ligger på hospitalet, hvor han forventes at overleve.

Den mistænkte gerningsmand er blevet identificeret som Sayfullo Saipov.

Han er 29 år, født i Usbekistan og kom til USA i 2010, hvor han bosatte sig i Tampa i Florida.

Efter det er kommet frem, at Sayfullo Saipov formentlig kom til USA ved visumlodtrækning, har Donald Trump igen udtrykt ønske om at ændre green card-systemet.

Han har efter angrebet skrevet på Twitter:

- Vi kæmper hårdt for at få immigration baseret på fortjeneste. Ikke flere Demokratiske lotterisystemer. Vi skal blive meget hårdere og klogere.

Hvert år udlover den amerikanske regering 55.000 id-kort, såkaldte green cards, som giver ikke-amerikanske statsborgere lov til at bo og arbejde i USA i ti år.

Vinderne bliver tilfældigt udtrukket blandt dem, der har søgt om at deltage i lotteriet. Efter at have boet og arbejdet i USA i ti år, har man mulighed for at forlænge opholdstilladelsen for livstid.

Den demokratiske senator Chuck Schumer fra New York var ophavsmand til lovgivningen bag green card-lotteriet, der blev indført i 1990.

Det bliver han bebrejdet for af Trump på Twitter:

- Terroristen kom ind i vores land, gennem hvad vi kalder "Diversity Visa Lottery Program", en Chuck Schumer-skønhed.

- Vi skal stoppe dette vanvid!

Chuck Schumer svarer igen ved at skrive, at immigration er godt for USA.

Den amerikanske præsident ønsker, at ansøgerne i stedet for lodtrækning bliver valgt på baggrund af forskellige kriterier, som han ikke har specificeret.

I oktober sendte Det Hvide Hus et krav om ændring af ordningen til Kongressen.

