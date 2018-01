Mistænkt bortført oliemand i Berlin får livstid i Vietnam

Forretningsmanden og tidligere medlem af Vietnams kommunistparti Trinh Xuan Thanh er ved en domstol i Vietnams hovedstad, Hanoi, mandag blevet idømt livsvarigt fængsel.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Trinh Xuan Thanh er ifølge vietnamesiske myndigheder ansvarlig for et tab på 125 millioner euro - cirka 930 millioner danske kroner - da han stod i spidsen for det statslige olie- og gasselskab PetroVietnam.

Han er mandag fundet skyldig i økonomisk kriminalitet og korruption.

Vietnameseren blev i august sidste år omdrejningspunkt for en diplomatisk strid mellem Vietnam og Tyskland. Det skete, da de tyske myndigheder udviste en repræsentant fra Vietnams efterretningstjeneste med base i Berlin.

Årsagen var beskyldninger om, at Trinh Xuan Thanh var blevet bortført i den tyske hovedstad.

- Bortførelsen af den vietnamesiske statsborger Trinh Xuan Thanh på tysk jord er uden fortilfælde og et skandaløst brud på tysk og international lov, udtalte det tyske udenrigsministeriums talsmand, Martin Schäfer, i begyndelsen af august sidste år.

Trinh Xuan Thanh blev ifølge tyske myndigheder transporteret tilbage til Vietnam, efter at han ifølge øjenvidner blev tvunget ind i en bil af bevæbnede mænd i parken Tiergarten i slutningen af juli sidste år.

Vietnamesisk politi har hele tiden hævdet, at Trinh Xuan Thanh blev anholdt, da han meldte sig selv.

Ligeledes mandag blev den tidligere bestyrelsesformand i PetroVietnam Dinh La Thang idømt 13 års fængsel i forbindelse med korruptionssagen.

Han er den mest højtstående politiker til at blive dømt i Vietnam i flere årtier. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt risikerer flere end 20 chefer i olie- og gasselskabet at blive straffet i sagen, der har slået ned på erhvervslivet og den politiske elite i Vietnam.

/ritzau/