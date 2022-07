Mistænkt for Field's-skyderi sigtet for tre drab og syv drabsforsøg

Det er en både alvorlig og omfattende sigtelse, en 22-årig mand er blevet mødt med mandag eftermiddag i Københavns Byret.

Her er han blevet fremstillet i grundlovsforhør, og da sigtelsen blev læst op af senioranklager Søren Harbo, blev i alt 10 navne på ofre nævnt.

Tre af dem blev dræbt af skud, da en mand åbnede ild og skød omkring sig i storcenteret Fields på Amager omkring klokken 17.30 søndag. Adskillige andre blev ramt af skud, og for syv af dem var der ifølge politiet tale om drabsforsøg.

- Sigtelsen indeholder 10 navne på forurettede. Herudover er der adskillige, der ikke er ramt af skud, men har andre skader. De er ikke i sigtelsen på nuværende tidspunkt. Det er ikke afklaret, om de kommer det, lød det fra Søren Harbo.

Skyderiet medførte kaos og panik i storcenteret, der ligger på Amager. Store menneskemængder flygtede ud af centrets udgange, mens andre gemte sig i butikker og baglokaler.

Politiet fik de første meldinger om skyderi ved 17.35-tiden.

Klokken 17.48 blev den 22-årig mand anholdt uden for centret i en "relativt udramatisk" aktion. Det kunne chefpolitiinspektør Søren Thomassen oplyse på en pressebriefing søndag aften.

Det er uvist, hvordan den 22-årige mand stiller sig til sigtelserne. Hans forsvarer, Luise Høj, oplyste, at han ikke ville tage stilling til det i et åbent retsmøde. Det betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, om han erkender eller nægter sig skyldig.

Dørene ved grundlovsforhøret mandag blev lukket af en dommer. Det skete af hensyn til sagens videre efterforskning, og at vidner ikke må kunne blive påvirket af oplysninger, der vil blive fremlagt i retsmødet.

/ritzau/