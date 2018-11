Mindst 11 dræbt ved skyderi i synagoge i USAr

USA: Den amerikanske anklagemyndighed rejser 29 sigtelser mod manden, der er mistænkt for et dødeligt angreb på en synagoge i Pittsburgh.

Det oplyser Scott W. Brady, statsanklager i Pennsylvania, lørdag aften lokal tid.

En af sigtelserne rejses for brug af våben med det formål at dræbe. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Myndighederne bekræfter, at mindst 11 personer blev dræbt under angrebet. Derudover er seks personer blevet såret, herunder fire politibetjente.

De øvrige detaljer omkring sigtelserne vil blive offentliggjort på et pressemøde søndag, oplyser Brady.

USA’s præsident, Donald Trump, fordømmer angrebet på Twitter og kalder det "antisemitisk".

- Alle amerikanere sørger over massemordet på jødiske amerikanere i Tree of Life-synagogen i Pittsburgh. Vi beder for dem og deres pårørende, skriver han.

- Dette ondskabsfulde, antisemitiske angreb er et angreb mod menneskeheden. Vi skal alle arbejde sammen for at komme antisemitismen i denne verden til livs. Vi må stå sammen i kampen mod had, skriver han videre.

Trump vil snarest rejse til Pittsburgh, fortæller han til journalister i Illinois, hvor han lørdag har deltaget i et vælgermøde forud for midtvejsvalget 6. november.

Trump har givet ordre til, at der skal flages på halv stang til og med den 31. oktober som et tegn på respekt for ofrene for angrebet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det gælder alle amerikanske flag ved Det Hvide Hus samt alle offentlige og militære flag i USA.

Efter angrebet er tusindvis af mennesker mødt op ved synagogen for at mindes ofrene. Her har de lagt blomster og tændt stearinlys nær gerningsstedet.

Trump har tidligere lørdag givet udtryk for, at det er en klar mulighed, at alle kirker og synagoger fremover skal have bevæbnede vagter.

Han sagde samtidig, at personer, der begår massedrab, bør dømmes til døden og "betale den højeste pris", skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/