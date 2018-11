Mistænkt i svindelsag sigtet for at modtage millioner

DANMARK: En hælerisigtet mand i svindelsagen om 111 millioner kroner mistænkes for at have modtaget værdier - herunder ejendomme og penge for 3,6 millioner kroner - fra den hovedmistænkte Britta Nielsen.

Det viser en arrestordre ifølge TV2, der er i besiddelse af arrestordren.

Blandt andet skal den 64-årige Britta Nielsen have overført 2,8 millioner kroner til manden fra 19. februar 2008 til 26. juni 2018.

Tidligere er det kommet frem, at manden sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Manden blev anholdt i Sydafrika tirsdag. Forinden var han ved et retsmøde om eftermiddagen i Københavns Byret blevet fængslet in absentia - altså uden at være til stede.

Ifølge retsbogen, som Ritzau har modtaget, vurderede retten, at der er begrundet mistanke om, at den hælerisigtede har gjort sig skyldig i sigtelsen.

Desuden fandt retten, at der var grundlag for, at han på fri fod ville vanskeliggøre efterforskningen.

Manden er i sagen beskyttet af et navneforbud. Det er derfor ikke tilladt at komme nærmere ind på hans relation til Britta Nielsen, da det muligvis vil kunne identificere ham.

Det har tidligere været fremme, at han nægter sig skyldig.

- Han afviser at have begået nogen forbrydelser i Sydafrika såvel som i Danmark, sagde hans forsvarsadvokat, Piet Du Plessis, til DR Nyheder torsdag.

Politiet mener dog, at han spiller en hovedrolle i at bruge pengene, der savnes i sagen, har politiet tidligere fortalt.

- Manden i lufthavnen er anholdt, fordi vi mener, han har haft en hovedrolle i at bruge pengene, som savnes i Socialstyrelsen, sagde politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet torsdag.

- Derfor er han sigtet for omfattende hæleri, som kan give op til otte års fængsel under særligt skærpende omstændigheder.

/ritzau/