BRØNDERSLEV: Nordjyllands Politi anholdte tirsdag middag en 20-årig mand, der er sigtet for et røveri mod Netto i Brønderslev i november sidste år.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Der er i forvejen anholdt en anden mistænkt gerningsmand i sagen. Den 20-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

Røveriet mod Netto skete 29. november kort før klokken 19. Her truede to maskerede gerningsmænd med pistollignende genstande og fik udleveret et ukendt kontantbeløb.