Mistænkte biltyve bruger avanceret udstyr til tyverier

AARHUS: Efterforskere fra flere jyske politikredse er ved at optrevle det, der menes at være en organiseret tyvebande med speciale i tyveri af meget dyre biler.

Foreløbig har politiet konfiskeret fire meget dyre, stjålne biler, to mænd er varetægtsfængslet, yderligere en er sigtet i sagen, og der kan ske flere anholdelser, siger politiinspektør Brian Olsen fra den tværgående politienhed Særlig Efterforskning Vest.

Anholdelserne i sagen er sket torsdag eftermiddag og aften.

Politiet holder detaljer fra efterforskningen tæt til kroppen. Blandt andet oplyses det kun, at anholdelserne er sket torsdag et sted i Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, der hører under Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser dog, at man der har deltaget i efterforskningen.

Flere steder i Jylland

Tyvebanden benytter sig af udstyr, som politiefterforskerne ikke hidtil er stødt på.

- Vi har mistanke om, at en organiseret gruppering har opereret i flere politikredse, hvor de har stjålet meget dyre biler ved hjælp af meget avanceret udstyr, siger Brian Olsen.

Han ønsker ikke at oplyse detaljer om det udstyr, som tyvebanden benytter sig af.

- Men det er udstyr, vi ikke har set tidligere, som de bruger til at skaffe sig adgang til bilerne, siger han.

Tyverierne er foregået flere steder i Jylland og også på Sjælland. Der er ikke oplysninger om, hvor politiet mener, at tyvene ville køre bilerne hen.

Varetægtsfængslet

De foreløbig tre mistænkte er to litauiske statsborgere på 20 og 21 år og en dansk mand på 40 år.

De to unge blev fredag i Retten i Aarhus i et grundlovsforhør for lukkede døre varetægtsfængslet i 14 dage.

Den 40-årige blev sat på fri fod, men han er fortsat sigtet i sagen, og anklagemyndigheden ønsker ham varetægtsfængslet. Derfor er løsladelsen kæret til Vestre Landsret.

Politiets efterforskere vil nu bruge de 14 dage til at forstærke beviserne i sagen.

- Vi har rigtig meget efterforskning, vi skal have løbet op. Det er foregået i flere politikredse både i Jylland og på Sjælland, så der er mange, vi skal have talt med, siger Brian Olsen.

Han udelukker ikke, at efterforskningen kan føre til anholdelse af flere mistænkte.

- Det kan vi bestemt ikke udelukke, siger han.

/ritzau/