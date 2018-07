Mistanke: Biltyve satte ild til stjålet bil og startede skovbrand

AJSTRUP: Det var muligvis en eller flere biltyve, der lørdag eftermiddag var skyld i en skovbrand ved Ajstrup lige syd for Hadsund.

Indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab oplyser, at der var blevet sat ild til en bil, som kan have været stjålet. Det er endnu ikke bekræftet af politiet. Ilden bredte sig til et skovområde.

- Vi slap dog med knap 1500 kvadratmeter skov, der brændte - og så en totalt udbrændt bil, fortæller indsatslederen.

Beredskabet havde først fået oplyst en forkert adresse, hvilket kostede nogle minutter. Til gengæld var der vindstille i det område, der brændte, så ilden bredte sig ikke så hurtigt, som man kunne frygte i kraft af tørken.

Brandfolkene arbejdede hurtigt og kunne afslutte indsatsen efter et par timer. Arbejdet var besværliggjort af, at der er tale om en kuperet og svært tilgængeligt område.

- Var ilden smuttet 50 meter mere ind i terrænet, havde det været helt uoverkommeligt. Men vi nåede at få den standset, inden det blev rigtig træls, fortæller René Nikolajsen.

Han fik tilkaldt hjælp fra flere stationer for at være på den sikre side. Først kørte Hadsund og Als på opgaven, og siden kom Terndrup til samt en tankbil fra Arden.