Mistanke om rotter i Ikea

AALBORG: Efter mistanke om rotter i Ikeas varehus er restauranten, bistroen og personalecaféen lukket. Lukningen vil mindst vare til på lørdag, oplyser Ikeas kommunikationschef Tina Lindharth til Ekstra Bladet.

Lukningen sker efter samråd med Fødevarestyrelsen.

- I går (onsdag - red.) sent på eftermiddagen lukkede restauranten i Aalborg og bistroen samt personalecaféen. Det gjorde den, fordi der var mistanke om, at der var skadedyr i bygningen. Varehuset havde mistanke om rotter. Et firma med speciale i skadedyrsbekæmpelse arbejdede sent i aftes i bygningen, og i dag har Fødevarestyrelsen været forbi, siger Tina Lindharth til Ekstra Bladet.

Kunder i restauranten og bistroen blev omgående bedt om at stoppe med at spise, da mistanken om rotter opstod, fortæller Tina Lindharth. Kommunikationschefen kan dog ikke fortælle, hvordan mistanken er opstået. Alle de spisende kunder fik tilbudt at få deres penge retur, og den færdiglavede mad blev derefter smidt ud.

Tina Lindharth fortæller til Ekstrabladet, at Ikea følger Fødevarestyrelsens anbefaling, som lyder på, at varehuset skal være sporfrit for rotter i mindst 48 timer, før restaurant, bistro og personalecafé bør åbne igen.