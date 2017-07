Mistanke om underbetaling på Apple-byggeri i Viborg

VIBORG: Mens lokalpolitikere, borgere og erhvervsliv i Aabenraa er begejstrede over, at it-giganten Apple vil bygge et nyt stort datacenter i kommunen, så har lykkefølelsen fortaget sig i Viborg.

Her bygger Apple på sit første store datacenter i Danmark - et byggeprojekt til seks milliarder kroner, som strækker sig over ti år. Men allerede tre måneder efter byggeriet for alvor gik i gang, begynder de første problemer at vise sig, skriver Fagbladet 3F.

- Vi har netop indkaldt det første firma til 48-timers møde, fordi vi har mistanke om, at de underbetaler deres ansatte, siger Anders Carlsen, der er gruppeformand for bygge- og anlægsgruppen i 3F Viborg.

Det drejer sig om vikarbureauet Oradeo ApS, som har 30 ansatte på Apples byggeplads.

- Flere af deres ansatte fortæller os, at de får 2.000 euro om måneden (15.000 danske kroner, red.), og det lyder altså meget lavt i vores ører, forklarer Anders Carlsen.

Omregnet til en normal timeløn svarer det til, at byggearbejderne arbejder for knap 100 kroner i timen.

Det bekymrer gruppeformanden, når sager om mulig underbetaling og manglende løn pibler frem allerede efter kort tid på et prestigebyggeri, der skal køre i ti år.

- Det er danske hovedentreprenører, der står for byggeriet, men de har hyret et helt kludetæppe af mindre firmaer ind for at udføre selve arbejdet. Det gør det meget svært at gennemskue, hvad der er op og ned på pladsen, siger Anders Carlsen.

Torsten Nielsen (K) er borgmester i Viborg Kommune. Han har en klokkeklar forventning om, at alle firmaer, der arbejder på Apple-byggeriet i kommunen forholder sig til dansk lovgivning.

- Jeg går stærkt ud fra, at de virksomheder, der er taget ind til at bygge for Apple, arbejder under ordnede forhold og har overenskomst. Og så giver lønnen sig selv. Det er danske arbejdspladser og dansk lov, vi taler om. Så det her er helt klart virksomhedens ansvar. Hvis der er ansatte, der ikke får deres løn, så må virksomheden i banken, siger Torsten Nielsen.