Mistanke til pakke lukkede lufthavn

BORNHOLM: En mistænkelig pakke på parkeringspladsen ved lufthavnen på Bornholm førte til, at den blev lukket i godt tre timer onsdag morgen og formiddag.

Genstanden blev opdaget af nogle passagerer, der skulle med flyet fra Bornholm klokken 7.15. En halv times tid før afgang blev de opmærksomme på pakken.

Passagererne i et DAT-fly, der ankom til Bornholm lidt efter klokken otte fra København, blev ført ud gennem en gammel udgang som følge af afspærringerne.

Lufthavnsbygningen med cirka 100 mennesker blev evakueret helt, da forsvarets ammunitions- og sprængstofeksperter blev bestilt af politiet.

Specialisterne i EOD fastlagde en sikkerhedsafstand, der var så stor, at hovedbygningen måtte tømmes og lukkes.

Da forsvarets folk nåede frem til Rønne, valgte de at skyde og uskadeliggøre genstanden på parkeringspladsen.

Den viste sig at indeholde musselmalet porcelæn, oplyser politiet.

Det er anden dag i træk, at frygten for eventuel terror påvirker luftfarten. Tirsdag morgen var det en mistænkelig pakke luftfragt, som fik politiet til at afspærre Terminal 2 i Københavns Lufthavn.

