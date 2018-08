Mistrati og Amankwah klar til lokalopgør

FODBOLD: Hobro IK har været hårdt ramt på skadesfronten i sæsonopstarten, hvilket har nødsaget cheftræner Allan Kuhn til at benytte flere forskellige opstillinger i sæsonens fem første kampe i Superligaen.

Flere profiler som Pål Alexander Kirkevold, Vito Hammershøy-Mistrati og Jacob Tjørnelund har været på skadeslisten, og senest måtte Yaw Amankwah gå ud med en skade i Hobros 3-2 sejr mod OB.

Det ser dog ud til, at Allan Kuhn har lidt flere brikker at rykke med, når Hobro søndag skal på besøg hos lokalrivalerne i Randers. Til lørdagens træningssession trænede både Vito Hammershøy-Mistrati, Yaw Amankwah og Danny Olsen fuldt med, mens sidste sæsons topscorer Pål Alexander Kirkevold stadig ikke var at finde på træningsbanen.

Cheftræner Allan Kuhn lægger heller ikke skjul på, at sæsonstarten har været ekstra svær som følge af de mange skader.

- Mange af de normalt faste startere har været ude, og det går hårdt ud over en klub som Hobro. Det har jeg også kunnet mærke. Men vi nærmer os at få de fleste klar, og det er selvfølgelig positivt, siger Allan Kuhn.

Kampen mod Randers spilles søndag kl. 14 på BioNutria Park Randers.