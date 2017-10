Miv tilbage i Glashuset i Lønstrup

Han kalder det selv et nyt koncept og et spændende setup, det der skal ske på Restaurant Glashuset i Lønstrup, hvor han for syv år siden slog sine folder sammen med Kim Møller, der nu driver Villa Vest i byen.

- En gang imellem opstår der en mulighed på det helt rigtige tidspunkt, og det er præcis, hvad man kan sige om den genoptagede kontakt mellem mig og Glaspuster, Leif Vange, da Restaurant Glashuset skulle have en ny forpagter, siger Miv.

Han har ikke just kedet sig det seneste år, hvor han har åbnet og drevet sin Restaurant Tabu frem til en af landets allerbedste. Top 25, hvis man kigger i Whiteguide. CANblau kører også stadig for fulde gryder, men nu skal der altså ske noget mere.

Den nye restaurant åbner fredag den 16. marts.