KØBENHAVN: MobilePay vil gøre det markant billigere for butikker at bruge løsningen til at tage imod betalinger. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Tidligere har MobilePay krævet én procent af værdien af købet men maksimalt fem kroner. For større kæder har der været specialaftaler.

Nu vil det koste faste priser per transaktion, faldende med antallet af transaktioner.

- Med dette udspil bliver MobilePay yderst konkurrencedygtig på pris over for alle typer erhvervsdrivende i Danmark.

- Vi har over 40.000 erhvervsdrivende som kunder og ønsker at fortsætte den kraftige vækst gennem konstant innovation af brugervenlige løsninger. Nu topper vi op med billige, enkle og gennemskuelige priser, skriver Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay, i pressemeddelelsen.

Ifølge en stribe eksempler til den nye struktur vil en frisør, der modtager betaling på 450 kroner via MobilePay fire-fem gange om dagen nu skulle betale 1369 kroner om året til MobilePay mod hidtil 8213 kroner.

En café, der har 7500 transaktioner på et år, men med småbeløb, vil gå fra 5625 kroner om året til 4500 kroner.

Prissænkningerne er ifølge MobilePay resultatet af, at flere store banker er indtrådt i samarbejdet. Det gør MobilePay billigere at drive, og dermed kan priserne sænkes.

- Vi vælger at give gevinsten videre til vores erhvervskunder og dermed gøre det endnu mere attraktivt at kunne tilbyde betaling med MobilePay i butikkerne fra mere end 3,3 millioner private brugere, skriver Mark Wraa-Hansen.

/ritzau/