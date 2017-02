DANMARK: I over en time onsdag aften var alle Danske Banks it-systemer nede. Det ramte både bankens netbank og den meget brugte mobilbetalingsløsning MobilePay.

Kort før kl. 19 var problemet dog løst.

- Vi er fuldt oppe at køre igen. Men vi skal stadig over det næste stykke tid kontrollere, at alt kører stabilt.

- Så vi er fuldt bemandet og kommer til at være det resten af natten for at følge med i, hvordan systemet kører, siger pressemedarbejder hos Danske Bank Peter Kjærgaard.

Bank: En teknisk fejl

Ifølge Peter Kjærgaard var der tale om en teknisk fejl.

- En større netværks-switch var brudt delvist sammen. Det gjorde, at alle onlinekanaler pludseligt ikke kunne fungere. Men det har vi heldigvis løst nu, siger Peter Kjærgaard.

Mens et nedbrud i Danske Bank før i tiden kun ville berøre bankens egne kunder betyder nedbruddet nu, at så godt som alle danskere berøres via bankens mobilbetalingssystem MobilePay.

Over tre mio. bruger MobilePay

MobilePay har over 3,3 millioner regelmæssige brugere, og der bliver normalt overført næsten 100.000 kroner hvert minut via app’en.

I efteråret gik en lang stribe andre banker, der ellers havde kørt den konkurrerende mobilbetalingsløsning Swipp, ind i MobilePay.

Danske Banks Facebook-side flyder da også over med kommentarer fra folk, der ikke kan betale med MobilePay i butikkerne.

- Vi beklager meget over for vores kunder, at de ikke kunne bruge vores tjenester i en periode.

- Vores ambition er selvfølgeligt, at alt fungerer 100 procent af tiden. Men i den virkelige verden når man aldrig helt de 100 procent.

- Vi efterstræber det selvfølgeligt, for vi ved jo godt, at nedbrud giver vores kunder problemer og griber ind i deres liv, siger Peter Kjærgaard.

/ritzau/