FRANKRIG: Det franske luksus-modemærke Balenciaga har tiltrukket modebranchens skulende blik efter anklager om grov behandling af modeller.

Ifølge James Scully, der er en amerikansk casting direktør, er forholdene for modellerne "sadistiske og onde". Han har mandag lagt anklagerne ud på det sociale medie Instagram, skriver AFP.

Anklagerne kom under den parisiske modeuge og har onsdag fået modehuset Balenciaga til at afbryde samarbejdet med det bureau, der caster husets modeller.

James Scully anklager på Instagram går på, at 150 modeller blev tvunget sammen i en lille opgang i tre timer under castingen til et modeshow søndag.

- På vante maner lukkede de døren, gik til frokost og slukkede lyset i opgangen, så alle pigerne var efterladt med lyset på deres telefoner.

- Det var ikke bare sadistisk og ondt, det var farligt og efterlod flere af de piger, jeg talte med, traumatiserede, siger han.

Onsdag meddeler Balenciaga, at de har afbrudt samarbejdet med castingbureauet, og at de har lavet store ændringer i deres castingproces.

- Balenciaga blev opmærksom på problemerne med modelcastingen, der skete søndag. Modehuset reagerede øjeblikkeligt, lyder det i en udtalelse.

Samtidig fortæller modemærket, at de har sendt skriftlige undskyldninger til de 150 kvinder, der blev tvunget til at vente i opgangen.

Opslaget på Instagram er blevet bakket op af blandt andet modellerne Joan, Small, Helena Christensen og Carolyn Murphy.

James Scully, der caster modeller for mærkerne Stella McCartney og Tom Ford, lagde sig allerede i december ud med modebranchen.

Dengang skrev han i et opslag på Instagram, at han arbejdede i en branche, han ikke længere kunne genkende og fremhævede en ringe behandling af modeller, skriver Vice.

