Mød Aalborg Håndbolds blonde stregspiller: Magnus er stolt af at være en del af holdet

AALBORG: 22-årige Magnus Saugstrup er en af Aalborg Håndbolds lokale talenter. Han er opvokset i Gistrup og kommer fra en familie, hvor både storebror og far også går op i håndbold. Derfor var det naturligt, at Magnus Saugstrup fik interesse for sporten. Nu har han været med til at vinde The Double til Aalborg for første gang i klubbens historie, og det betyder noget helt særligt for ham. Ligesom han sætter pris på byens muligheder og opbakning.

Læs hele historien på aalborg:nu