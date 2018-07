Mød Thomas og Simon fra Jonah Blacksmith

FESTIVAL: Nordjyske/vestjyske Jonah Blacksmith spillede onsdag på Nibe Festivals Blå Scene. Vi satte de to brødre, Simon og Thomas Alstrup, stævne, og de var ikke sene til at fortælle om deres begejstring for festivallivet.

HØR DEL 1 HER

Jeg var så heldig at se gruppen live på Skraaen i Aalborg i december, hvor de julehyggede om deres publikum. Og det er typisk Jonah Blacksmith, fortæller de to brødre.

HØR DEL 2 HER

Jonah Blacksmith har fået deres navn fra de to brødres bedstefar, smeden Johannes, der også spillede banjo og sang folkemusik. Og det har meget af deres musik handlet om. Men det behøver det ikke blive ved med, fortæller de.

HØR DEL 3 HER

Jonah Blacksmith har masser af planer for sommeren, og den nærmeste fremtid.

HØR DEL 4 HER

Jonah Blacksmith består af hele syv mand, og de fem øvrige er venner og fætre.