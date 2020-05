Møde om lokalplan: Nu kan borgere deltage hjemme fra sofaen

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune fastholder krav om en form for offentligt møde om et kommende midtbybyggeri med boliger og biograf på Værkergrunden ved Frederikshavn Rådhus.

Da der ikke kan holdes et traditionelt borgermøde på grund af forsamlingsforbud under coronakrisen, skal bygherren, entreprenørfirmaet Trigon, i stedet sørge for ”virtuel” borgerinddragelse med præsentation af byggeriet, som interesserede kan følge hjemmefra på tablet eller computer.

Det bliver op til Trigon at fastlægge rammerne for det virtuelle ”møde”.

Plan- og miljøudvalget stiller ikke bestemte krav. Det er således ikke krav om, at borgerne skal kunne tage ordet på ”mødet”, men formanden for plan- og miljøudvalget, Peter Sørensen (V), venter, at de i hvert fald får mulighed for at følge og deltage i et kommentarspor om byggeriet.

Trigon købte Værkergrunden sidste år og ønsker hurtigt at komme i gang med byggeri på grunden. Et borgermøde om lokalplanen var planlagt til 23. marts i Det musiske Hus, men måtte aflyses på grund af corona. Derefter bad entreprenørfirmaet kommunen om at fravige kravet om et offentligt møde.

Plan- og miljøudvalget har i forbindelse med det nye krav om virtuel borgerinddragelse forlænget høringsfristen for lokalplanen til 22. maj.

Trigon planlægger at bygge 32 lejligheder i to otte etagers tårne samt biograf og p-hus på Værkergrunden.