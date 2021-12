Aalborgenser efter lyndebut ved VM: Jeg vil gøre en forskel

HÅNDBOLD:Hun snorksov, da landstræneren ringede for at kalde hende til VM i Spanien.

Men aalborgensiske Michala Møller virkede alt andet end søvndrukken i de ti minutter, hun fik på banen i karrierens første landskamp lørdag aften. Her var hun med til at slå Congo med 33-18.

- Det var helt vildt og en kæmpe oplevelse. Jeg var spændt og hele min krop sitrede.

- Jeg tror også, at det først er, når jeg får tænkt det hele igennem, at det går op for mig, at jeg nu står her og er en del af truppen og skal spille VM, siger Michala Møller, der til daglig spiller for Team Esbjerg.

Hun har blandt andet spillet ungdomshåndbold i AIK Vejgaard og EH Aalborg, inden hun i 2018 flyttede til Herning-Ikast Håndbold.

21-årige Michala Møller blev ringet op natten til fredag, efter at Mia Rej var kommet til skade i Danmarks kamp mod Tunesien.

Meget naturligt lå hun og sov på det tidspunkt. Så Jesper Jensen måtte ringe nogle gange, før der var hul igennem.

- Min telefon var på "forstyr ikke", og de første opkald gik ikke igennem. Men så kunne jeg høre, at der var noget, der brummede. Så måtte jeg hellere tage telefonen, siger Team Esbjerg-spilleren.

Hun ankom fredag aften til VM-lejren i Barcelona og havde ikke nået at træne med medspillerne, før hun blev sendt i kamp.

Derfor måtte hun lige genopfriske angrebsplanerne med holdkammeraterne i timerne op til mødet med congoleserne.

- Jeg var med ved vores sommersamling, hvor jeg fik jeg styr på systemerne. Men jeg har gennemgået dem igen i detaljer inden kampen sammen med nogle af spillerne.

- Det er groft sagt nogle af de samme åbninger, vi bruger i klubberne rundt omkring i Danmark. Det er især løbebanerne, der skal trænes på, forklarer aalborgenseren.

Hun er noteret for 49 kampe på diverse ungdomslandshold, men kampen mod Congo var altså hendes første landskamp på seniorniveau.

Men trods den manglende rutine, vil det 21-årige talent ikke bare være med som "fyld" i truppen.

- Min ambition er, at jeg gør en forskel, når jeg kommer på banen, fastslår hun.

/ritzau/