Møllesøen er ren

KLOKKERHOLM: - På overfladen er Klokkerholm Møllesø meget grøn af alger, men neden under er vandet meget rent.

Det siger biolog Therese Wallem fra Brønderslev Kommune, der netop har besigtiget søen.

Hun understreger, at den såkaldte biomanipulation, der fandt sted i fjor og tidligere på året har virket efter hensigten.

- Ved besigtigelse af søen, kunne jeg se, at der ar en del trådalger, især i den østlige ende ved indløbet. til søen, fortæller hun til NORDJYSKE.

- Trådalgerne kan være et problem, når kvælstofindholdet er højt og med det gode vejr, som vi har haft, har der nok været en del fordampning, som kan have opkoncentreret kvælstofindholdet i søen en smule, påpeger Therese Wallem.

Det er ikke første gang der er problemer med trådalgerne.

Blandt andet i 2013 var godt 17 procent af hele søen dækket med trådalger.

- Så vi kan konstatere, at det ikke er noget nyt, der pludselig er opstået.

- Det vi arbejder med i vandplanprojektet omkring restaurering af Klokkerholm Møllesø, er at holde algerne nede. Altså algevæksten i søen, men ikke trådalgerne. Det er kravet i vandplanprojektet, for at opfylde målet af klorofyl-indholdet. Klorofylindholdet er et mål for algerne og sigtbarheden i søen.

- Jeg kunne ved besigtigelsen konstatere, at vandet generelt er meget klart, og det er et resultat af, at der ikke er de alger i søen, der var, før projektet blev sat i gang.

- Så i henhold til restaureringsprojektet, så går det planmæssigt, forsikrer Therese Wallem.