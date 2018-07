Møllgaard: Ikke svært at lokke mig tilbage

HÅNDBOLD: Sommerferien er forbi for spillerne i Aalborg Håndbold, hvor der torsdag var kaldt til den første træning forud for den nye sæson.

Sommerpausen har som vanligt budt på forandringer i spillertruppen, men et af de nye ansigter i Aalborg er ikke helt nyt alligevel.

Efter seks års fravær er landsholdsspilleren Henrik Møllgaard vendt tilbage.

- Jeg havde tre rigtig gode år her sidst, så det var ikke så svært at overtale mig til at komme tilbage. Det var en prioritet at komme hertil, og jeg blev rigtig glad, da Jan Larsen (direktør i Aalborg Håndbold, red.) også gerne ville have mig tilbage. Det var et hurtigt match, siger Henrik Møllgaard.

Siden sit første ophold i Aalborg har Henrik Møllgaard været forbi både Skjern Håndbold og den franske storklub Paris SG, ligesom cv’et nu tæller over 130 landskampe.

- Jeg skal selvfølgelig ind og dele ud af lidt af den visdom, jeg forhåbentlig har tilegnet mig de seneste år, og så skal jeg bare bidrage med en masse godt spil til et i forvejen stærkt hold. Vi har store forhåbninger til denne sæson, og de mål skal vi nå sammen, siger Henrik Møllgaard.