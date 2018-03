Mogens Jørgensen hædres med pris

AALBORG: Den folkekære journalist på TV2/Nord - Mogens "Kom Forbi" Jørgensen - hædres fredag 16. marts med Forårsprisen 2018. Det sker på messen Forår ’18 i Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC).

- Når vi nu giver Forårsprisen 2018 til Mogens Jørgensen, skyldes det, at han ikke alene glæder rigtig mange nordjyder med sin journalistik og sine indslag, men også fordi han rent faktisk har gjort Nordjylland kendt i resten af Danmark, siger AKKC-direktør Nicolaj Holm.

Mogens Jørgensen er kendt for at lave tv om det nære, folkelige og fornøjelige. I årevis har han kørt Nordjylland tynd for at "komme forbi" hos nordjyder og fortælle deres historier. Et af mange eksempler er udsendelserne om "Nordjyllands dårligste fodboldhold", serie 6-holdet i Ulsted.

Forårsprisen skal konkurrere om pladsen på Mogens Jørgensens kaminhylde med flere andre priser. Journalistkollegerne i Nordjylland har hædret ham med deres egen pris, Maren Prisen. Han har modtaget Kristelig Lytter og Fjernseers pris for sine udsendelser om handicappede, og så har han modtaget Lev Vel Prisen.