Momota ydmyger Antonsen i VM-finalen i badminton

BASEL: Eventyret ved VM i badminton sluttede brat for Anders Antonsen, der på imponerende vis havde spillet sig hele vejen til søndagens finale i Basel.

I finalen var modstanden dog for hård for den danske badmintonspiller, der endte med at tabe så klart som 9-21, 3-21 til Kento Momota.

Sølvmedaljen kan ingen dog tage fra Antonsen, som undervejs ved VM har leveret flere flotte præstationer.

En overraskelse blev det ikke til mod storfavoritten i finalen, som blev en ensidig affære med japaneren i en dominerende rolle.

Antonsen kom ellers godt fra start og foran 3-0 og kort efter 6-2 efter en række fejl af 24-årige Momota, der er nummer ét i verden.

Den 22-årige dansker, som var trådt ind på banen med et flag på ryggen, virkede ovenpå og fuld af selvtillid i starten, men den blev hurtigt pillet fra ham.

Momota fik styr på defensiven og sendte pludselig alle bolde retur, og Antonsen begyndte at lave flere fejl.

Japaneren vandt otte point i træk og vendte stillingen til 10-6-føring.

Danskeren reducerede en enkelt gang inden sidebyttet, men han kunne ikke forhindre en japansk føring på 11-7.

Det blev til endnu en reducering til 8-11, men herfra snuppede Momota ni point i træk.

Og de pointstimer tappede kræfter og energi ud af Antonsen, der også så ud til at kæmpe en lille smule med det mentale.

I andet sæt kom Momota blæsende fra start og lod igen danskeren lave fejlene.

Bagud 0-4 fik Antonsen reduceret en enkelt gang, men Momota havde momentum og et stort mentalt overtag.

Troen var væk hos Antonsen, og fjerboldene fløj ud over sidelinjerne, så japaneren kom foran hele 12-1.

Antonsen reducerede endnu et par gange, men han var ikke i nærheden af sejren.

Spændingen forduftede langsomt i andet sæt, og Momota virkede fuld af overskud, som kampen skred frem.

Det endte med en regulær ydmygelse i andet sæt, hvor danskeren kun høstede sølle tre point.

Antonsen var den syvende danske herresinglespiller, der nåede en finale ved VM.

Den seneste dansker til at nå en VM-finale var Viktor Axelsen, som tog VM-guld i 2017.

De øvrige VM-guldmedaljer tog Flemming Delfs, som strøg til tops i 1977, mens Peter Rasmussen gjorde det samme 20 år senere.

