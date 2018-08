Monarcas viser Flores frem på sociale medier

FODBOLD: Et klubskifte fra AaB til den mexicanske klub Monarcas Morelia lader til at blive stadig mere sandsynligt for Edison Flores.

I hvert fald i følge klubbens officielle sociale medier, hvor Flores vises frem, mens han holder klubbens tørklæde for sig.

Det er på såvel Facebook som Instagram, at AaB-spilleren tidligt mandag morgen dansk tid optræder.

Flores har haft tilladelse til at rejse til Mexico, og Monarcas Morelia skriver på sin hjemmeside, at man er nået til enighed med AaB om den peruanske landsholdsspillers skifte til klubben.

AaB har ikke selv bekræftet handlen.

Monarcas Morelia spiller i den bedste mexicanske række, hvor klubben sidste sæson sluttede som nummer fire.