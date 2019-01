Mor fik tom kiste og begravede derfor dødfødt datter to gange

PAAMIUT: For 31-årige Maren Abrahamsen sluttede 2018 ganske forfærdeligt.

På grund af en fejl i sundhedsvæsenet måtte hun begrave sin dødfødte datter to gange.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.ag.

Den første kiste, som Maren Abrahamsen fik udleveret, viste sig nemlig at være tom.

Først fem dage efter begravelsen af sin dødfødte datter fik Maren Abrahamsen besked om den tomme kiste. Sundhedspersonalet havde ifølge Sermitsiaq.ag glemt at lægge datteren i kisten.

- Jeg kan ikke beskrive følelsen. Jeg blev chokeret. Jeg tænkte, "hvorfor skulle jeg igennem sådan en oplevelse", siger hun til mediet.

4. december fødte Maren Abrahamsen sit dødfødte barn ved kejsersnit. 14. december fandt den første begravelse sted. Den anden begravelse fandt sted en uge efter.

- Det er hårdt. Jeg troede, at begravelsen var færdig, og vi kunne komme videre. Jeg havde ellers fået lidt ro efter begravelsen, siger Maren Abrahamsen til mediet.

Hun rejste i begyndelsen af december til Nuuk for at føde. Hun havde termin 3. december. Men under et tjek på fødeafdelingen fik Maren Abrahamsen beskeden om, at datterens hjerte ikke bankede længere.

Fem dage efter den første begravelse blev hun indkaldt til et møde på Paamiuts sygehus.

Byens præst, lægen og sundhedsplejersken var til stede. Det var dem, som overbragte Maren Abrahamsen beskeden om den tomme kiste.

Det var en fejl i proceduren, når et lig skal lægges i en kiste, som var skyld i, at en tom kiste blev sendt til Paamiut.

Der er ifølge styrelseschefen i Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Malene Marie Nielsen, sket "misforståelser mellem mennesker". Og nu er der strammet op på procedurerne, siger hun.

- Vi er utrolig kede af, at sådan en procedurefejl er sket, siger Malene Marie Nielsen til Sermitsiaq.ag.

Hun oplyser, at personalet fremover skriftligt skal dokumentere, at der er et lig i kisten, og at de nye procedurer skal sikre, at lignende fejl ikke gentager sig.

