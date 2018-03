Mor lettet efter dom: Frikirkepræst manipulerede min datter

SILKEBORG: Dybt manipulerende.

Sådan beskriver Bente Kjærskov en tidligere frikirkepræst, der tirsdag blev idømt tre et halvt års fængsel og udvisning til USA for seksuelle krænkelser af otte børn og unge.

Bente Kjærskovs datter, der nu er 24 år, var blandt de unge, der kom i menigheden i Silkeborg.

- Han manipulerede dybt med dem, så de ikke kunne kende mandag fra torsdag. Min egen datter var til to møder, så var hun fuldstændig vendt om, og vi - hendes familie - var fyldt med dæmoner, fortæller Bente Kjærskov.

Datteren led ifølge Bente Kjærskov af de vrangforestillinger, som præsten havde påduttet hende.

- Jeg glemmer aldrig, hvor bange hun var, da hun trådte ud. Vi måtte have en aftale med naboen om, at hun måtte flygte ind over hegnet til dem, hvis de dæmoner, som præsten havde truet med, kom efter hende, siger Bente Kjærskov.

Hun og datteren var tirsdag til stede i Retten i Viborg, da den tidligere præst fik sin dom.

Retten gav de unge medhold i, at den 30-årige frikirkepræst udsatte menigheden for langvarig psykisk manipulation.

- Ingen af de unge turde sidde anvisninger fra tiltalte overhørig, og de unge betragtede tiltalte som en Guds mand, hvis vilje og instrukser man på ingen måde ville modsætte sig, hedder det i dommen.

- De unge havde, foranlediget af tiltaltes holdning hertil og hans udtalelser herom, i væsentligt omfang ophørt med at have kontakt til deres familier, lyder det endvidere.

Den dømte har erkendt at have haft et seksuelt forhold til flere af de unge fra menigheden. Men det skete med de unges egen accept, og uden at der var tvang eller trusler involveret, har han forklaret.

Den tidligere ungdomspræst har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen til landsretten.

Bente Kjærskov håber, at der nu kan sættes punktum i sagen.

- Jeg er glad og lettet over dommen, især udvisningen. Det betyder, at ofrene slipper for at støde på ham igen, siger hun.

/ritzau/