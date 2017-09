Mor og søn stjal fra pensionist

FJERRITSLEV: En 63-årig kvinde og hendes 30-årige søn - begge fra Fjerritslev - blev fredag kendt skyldige i databedrageri, som gik ud over en ældre pensionist.

Ifølge dommen overførte de via netbank i alt 93.000 kroner fra pensionisten til deres egne kontoer.

Dommen lød på seks måneders fængsel, som blev gjort betinget. Der blev hér lagt vægt på, at forholdene nu er godt to år gamle. Desuden skal de betale de 93.000 kroner i erstatning til pensionisten. Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Pensionisten vidnede i retten og forklarede, at parret havde opsøgt ham. Han kendte moderen fra tidligere, og de tilbød begge at hjælpe ham. Både ved at lave mad til ham og male hans lade. Desuden ville de gerne hjælpe ham med netbank, og da han ikke er god til at bruge computer eller NemID, havde han taget imod hjælpen, forklarede han.

Senere opdagede hans pengeinstitut, at der i flere omgange var blevet overført penge til parret. Sønnen havde fået 33.000 kroner og moderen 60.000 kroner.

Parret benægtede ikke, at de havde modtaget pengene. Men de forklarede, at de ikke selv havde overført pengene. De påstod, at der var tale om betaling for madlavning og for malerarbejde. Der var endda blevet lavet en faktura for malerarbejdet, men retten mente, at den var blevet udstedt, efter at bedrageriet blev opdaget.

Retten troede heller ikke på, at moderen var blevet betalt for madlavning.

- Hvis hun havde lavet omkring 50 måltider til pensionisten - og det er cirka det niveau, vi taler om - svarer det til 1200 kroner pr. måltid, konstaterer Thomas Klingenberg.

Både moderen og sønnen udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.