MORS: 50 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år koster det en 35-årig kvinde fra Mors, at hun på sms opfordrede en mandlig bekendt til at have seksuelt samkvem med kvindens dengang 11-årige datter.

Kvinden nægtede sig i retten i Holstebro skyldig trods fund af sms’er på hendes telefon, og hun udbad sig 14 dages betænkningstid.

Hendes mandlige bekendte, en 40-årig mand fra Skiveegnen, som kvinden mødte over internettet, blev i efteråret dømt for forsøg på samleje med pigen.