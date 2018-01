Mor snuppede penge fra forældrerådets kasse

HIMMERLAND: En 49-årig kvinde blev onsdag dømt for en noget usædvanlig form for underslæb.

Kvinden havde nemlig taget af forældrerådets kasse i den klasse, hvori hendes barn gik. Kvinden fungerede som kasserer for forældrerådet, og havde derfor adgang til de penge, som forældrene hver måned indbetalte.

Underslæbet foregik fra 2015 til 2016, hvor kvinden er dømt for at have hævet 4.200 kroner fra forældrerådets konto til sig selv.

Den 49-årige nægtede dog, at hun havde taget pengene, men har i stedet forklaret over for retten, at banken pludselig lukkede kontoen, fortæller anklager Birte Fogh.

Politiet undersøgte dog sagen og fandt ud af, at kontoen ikke var lukket, og at der var blevet hævet penge fra den, forklarer anklageren.

Den 49-årige blev derfor ved Retten i Aalborg idømt ti dagsbøder af 350 kroner stykket samt til at betale erstatning til forældrerådet på 4.200 kroner.