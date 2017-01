BRØNDERSLEV: Ret kort tid efter et røveri mod Netto i Brønderslev 29. november i fjor, blev en 17-årig ung mand med rødder i byen anholdt.

Han er sigtet for at have begået røveriet sammen med en medgerningsmand.

Tirsdag blev så den anden formodede gerningsmand fremstillet i retten i Hjørring, sigtet for røveriet, hvor der angiveligt blev brugt såkaldte hardball-pistoler til at true sig til et magert udbytte på omkring 800 kroner.

Manden, som er 20 år gammel, er morbror til den 17-årige.

Den nyligt anholdte nægter sig skyldig og har kæret fængslingen til landsretten.

Den 17-årige sidder varetægtsfængsel i surrogat, det vil sige, at han er på en sikret ungdomspension.