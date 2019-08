Morgentræning kan give et større vægttab

MOTION: Booster man sin forbrænding med morgentræning, og ødelægger man sin nattesøvn med sen aftentræning?

De spørgsmål har længe delt vandene.

Men nu viser et nyt studie, at morgentræning kan være det mest effektive - i hvert fald hvis det er et vægttab, man går efter.

Et forskerhold fra University of North Carolina satte en gruppe overvægtige til at motionere, og her så man, at morgenmotionisterne i gennemsnit tabte flere kilo end dem, der trænede om eftermiddagen.

Samtidig var morgenmotionisterne mere aktive resten af dagen og nåede op på flere skridt end dem, der først motionerede sent på dagen.

Ifølge forsker Anders Grøntved fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet kan der være flere årsager til det resultat.

- Dem, der træner om morgenen, har måske en tendens til at spise lidt mindre i løbet af resten af dagen sammenlignet med dem, der træner om aftenen, siger han.

En anden mulig forklaring er, at hvis man træner om morgenen, så er kroppen i gang, og man har mere lyst til at bevæge sig - derfor forbrænder man mere.

- En tredje forklaring kan være, at hvis man træner sent om aftenen, kan man forskubbe sin døgnrytme. Man kommer måske senere i seng og får ikke nær så meget søvn, som hvis man træner om morgenen, siger Anders Grøntved.

Mindre søvn mere appetit

Og søvn er en afgørende komponent, hvis man vil tabe sig eller holde vægten.

Derfor kan motion før arbejde have den fordel, at man ikke bliver sent oppe for at træne - og derved ødelægger sin nattesøvn.

- Man ved fra tidligere laboratoriestudier, at mangel på søvn er dårlig for appetitreguleringen. Det giver øget appetit, når man sover mindre. Og det kunne være en mulig forklaring på, at morgenmotionisterne har tabt sig mere, siger Anders Grøntved.

Forskeren mener dog stadigvæk, at den almene motionist bør fokusere mere på sunde vaner og motionsrutiner end på, hvornår man forbrænder mest.

- Det vigtigste er, at man overhovedet får rørt sig, siger Anders Grøntved.

Samme besked lyder også fra forskerne bag det amerikanske studie.

For de fleste af de overvægtige forsøgspersoner, som trænede senere på dagen, tabte sig også - bare mindre.

- Folk må ikke tro, at motionen ikke er noget værd, fordi den ikke foregår som det første om morgenen, skriver forskningsleder Erik Willis fra University of North Carolina.

Anders Grøntved fraråder dog, at man tyr til morgentræningens absolutte modsætning: den sene aftentræning.

- Jeg vil fraråde, at man træner lige inden sengetid, så man beskytter sin søvn og døgnrytme, siger han.

Faste rutiner er vejen frem * Et nyt amerikansk studie har indikeret, at faste motionsvaner spillede ind, når man ikke bare skulle tabe sig, men også holde vægten. * I et studie af en gruppe overvægtige motionister så de, at folk var mere konsekvente med deres motion, når træningen foregik på bestemte tidspunkter. * Samtidig blev folk bedre fastholdt i deres sunde vaner og vægttab, når træningen foregik indenfor faste tidsrammer. Kilde: ”Timing of exercise may be key to successful weight loss”, Brown Alpert Medical School, Brown University. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/