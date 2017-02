AALBORG: Den engelske singer-songwriter James Morrison med band giver onsdag 26. april koncert i Aalborghallen. Som eneste sted i Skandinavien.

Sangeren med den bløde stemme debuterede 21 år gammel med "Undiscovered" (2006), som gik direkte ind på førstepladsen på den engelske albumhitliste. Debuten solgte tre millioner eksemplarer verden over med hits som "You Give Me Something", "Undiscovered" og "Wonderful World".

"Undiscovered" blev også det bedst sælgende album i Storbritannien i 2006, og året efter blev han kåret som bedste mandlige sanger ved The Brit Awards.

I 2008 udgav James Morrison sit andet album, inden han i 2011 udgav tre’eren med en række personlig sange om sin fars død. I slutningen af 2015 udgav Morrison sit seneste album, hvor især nummeret "’I Need You Tonight" har fået en del airplay.

Billetsalget åbner ved middagstid fredag 17. februar, AKKCs billetkontor, på akkc.dk samt ticketmaster.dk.