MORS: Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) opgav på forhånd at kæmpe mod molergravning i de kystnære landskaber Mosebjerg og Stærhøj Vest på Nordvestmors. Den kamp måtte lokalafdelingen DN Mors føre alene, lød svaret, da den henvendte sig i København for at få hjælp.

- Af både hovedbestyrelse og en biolog, som DN har ansat, fik vi at vide, at det var en lokal sag, vi selv måtte tage os af. Desuden sagde DN til os: Det nytter ikke noget. I kan lige så godt lade være med at klage. Der bliver gravet, for det har industrien ret til, siger Mette Jensen, formand for DN Mors.

I konsekvens heraf førte Mors-afdelingen sagen alene uden nogen form for rådgivning eller hjælp fra hovedafdelingen. Det udfald, der nu tegner sig, giver imidlertid DN Mors ret i, at det betalte sig at gøre modstand, eftersom Region Nordjyllands råstofplan med stor sandsynlighed fjerner Mosebjerg/Stærhøj fra listen over fremtidige indvindingsområder for moler.