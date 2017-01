Is og sne har sænket hastigheden

- Det er gået godt, men det er klart, at når vi havde forventet at få fem centimeter, og der så pludselig kom 15 centimeter, så er vi da lidt udfordret, siger Jesper Sørensen.

- Klokken tyve minutter over to kaldte jeg folk ind, og så har vi ellers kørt lige siden, siger Jesper Sørensen.

MORS: Sneen væltede onsdag aften ned over Mors, og i løbet af cirka tre timer var øen hvid med en 15 cm tyk - nogle steder mere - dyne over sig.

Sneen lagde sig tungt over Mors, og det gav masser af arbejde i det kommunale vinterberedskab. Foto: Bo Lehm

