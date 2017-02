MORS: Demokratisk Balance (DB) vil være på stemmesedlen til kommunalvalget i Morsø Kommune 21. november i år. Mors-partiet, der med 2646 stemmer blev kommunens tredjestørste ved valget i 2013, fortsætter, selv om dets absolut største stemmesluger, Michael Dahlgaard, ikke genopstiller, og to af de øvrige politikere undervejs er skiftet til Socialdemokratiet.

- Både Poul Kristensen og jeg har fået tilbud fra andre partier om at stille op, men vi foretrækker vores eget, hvor vi ikke skal spørge nogen til råds længere oppe i systemet. Vi går efter et par udvalgsformandsposter, som vi fik sidst, og er realistiske nok til at erkende, at borgmesterposten får vi nok ikke, siger Ellen Philipsen Dahl, DB’s ordfører og medlem af økonomiudvalget.

Demokratisk Balance blev dannet på initiativ af to frafaldne SF’ere i kommunalbestyrelsen, men på valgaftenen i 2013 gik DB sammen med de borgerlige og sikrede Hans Ejner Bertelsen (V) borgmesterposten.