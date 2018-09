Mors-Thy åbnede med nederlag

HÅNDBOLD: Seks dage efter pokaltriumfen mod KIF Kolding kom Mors-Thy Håndbold lørdag ned på jorden, da de tabte sæsonens første ligakamp på hjemmebane mod Ribe-Esbjerg.

Vestjyderne vandt med 31-29 i en kamp med stor jævnbyrdighed frem til midten af anden halvleg.

Kampen åbnede ellers med tidlig tremålsføring til Ribe-Esbjerg, der også i kraft af flere scoringer på riposter bevarede det stillingsmæssige overtag til langt hen i første halvleg. Men efterhånden nåede Mors-Thy op og fik udlignet - og kunne endda ærgre sig over, at for megen stress i de sidste sekunder forhindrede en ellers fin chance for at angribe for pauseføring.

Anden halvleg begyndte med en langvarig stillingskrig og små føringer til begge hold, men med 10 minutter tilbage fik gæsterne slået et hul på fire mål, som Mors-Thy ikke ikke for alvor kom i nærheden af at lukke.

Norske Erik Toft blev topscorer for Mors-Thy med syv mål.