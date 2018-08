Mors-Thy-drenge på vandtur

MORS: Spillerne fra Mors-Thy Håndbold fik midt i den tunge opstartsfase et velfortjent afbræk, da de onsdag drønede til Klitmøller for at på kræfter med Stand UP Padle (SUP) - og det endda under kyndig vejledning ved verdensmester Casper Steinfath.

- Vi har været i gang med opstarten et par uger, og vi er i en periode, hvor vi lægger på med mange halpas, løb og tung træning. Derfor kan det være godt at komme ud i et andet element, få noget luft og prøve noget, hvor vi får grint sammen - og så er Klitmøller jo et fantastisk charmerende sted, forklarer Søren Hansen, cheftræner for Mors-Thy Håndbold, om årsagen til sceneskiftet.

Og underholdt blev spillerne på stranden og i bølgerne, hvor de gik til den - både på det lidt flade vand og det lidt mere livlige.

- Som de plejer, gik de til sagen med energi og mod på at prøve noget nyt - og det gav nogle sjove situationer med nogle store plask undervejs, lyder det fra Søren Hansen, der så folk som Lasse Pedersen, Søren Pedersen og Mads Andersen som habile SUP’ere, mens Marcus Dahlin, Asbjørn Madsen og Ronnie Nicolaisen havde deres at se til.